Deventer stadsdichter Wibo Kosters waagt zich aan ‘eigenwijze’ roman

Opgegroeid in Zutphen, inmiddels wonend in Deventer. De steden staan model voor de omgeving waarin de afzonderlijke verhalen van Sjak, Else en Paul zich uitrollen. ,,De tegenstelling in Zutphen, van antroposofisch tot arbeid en armoede: ik hou daar van", zegt Kosters. Weer dat rafelrandje. Kosters (40) zoekt elke keer een nieuw genre om zich in te bekwamen. De liedjes voor de band gingen over in gedichten. De korte verhalen volgenden. En nu een roman, hoewel het niet het eerste manuscript is. ,,Er liggen anderen in de lade. Maar je ontwikkelt jezelf. Je leert. De anderen zijn niet goed genoeg.”