Deventer Stadsdichter wil oorlog in slaap houden

VIDEOHet is aan onszelf om de oorlog in slaap te houden, hield de Deventer dichter Wibo Kosters zijn gehoor bij de Dodenherdenking 2018 voor. ,,Interbellum is een woord. Geen omschrijving van een periode lang geleden, zoals mensen soms denken. Oorlog kan weer komen. Het is aan ons om het tegendeel te bewijzen.''