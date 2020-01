Deventer Stadsetalage wordt omgebouwd tot centrum voor Duurzaamheid

De Stadsetalage wordt momenteel omgebouwd tot Duurzaamheidscentrum. Deventenaren kunnen zo laagdrempelig informatie krijgen over hoe ze zelf duurzamer kunnen worden. ,,De drempel om een wooncoach te vragen is voor mensen hoog. Hier kun je vrijblijvend binnenlopen", zegt initiatiefnemer Jos Pierey. ,,Alles om een beetje de enorme aanslag op onze planeet te verkleinen.”

Deventer Energie Coöperatie en het milieu-educatiecentrum de Ulebelt kwamen met de plannen toen wethouder Verhaar een oproep deed voor een duurzame invulling van de Stadsetalage. Zij hebben voor de periode van twee jaar groen licht gekregen van de gemeente. Het centrum wordt 8 februari geopend en vrijwilligers zijn al een half jaar bezig met de samenstelling van de expositie. ,,Maar het wordt meer dan een tentoonstelling. We willen inspireren en werken samen met ondertussen wel dertig bedrijven. Ons centrum is uniek: je hebt in het land instellingen die het klimaatprobleem laten zien, bedrijven die oplossingen bedenken, maar wij slaan de brug. Laten bijvoorbeeld ook zien wat bijvoorbeeld de gemeente doet.”

Te weinig zichtbaar alleen online

Mensen kunnen bijvoorbeeld met eigen ogen zien hoe een warmtepomp werkt, advies krijgen hoe je je huis energiezuiniger maakt of duurzaam kunt verwarmen. Ook is er informatie te verkrijgen over hoe een en ander te financieren is, aldus Pierey, voorzitter Deventer Energie Cooperatie. Via die organisatie kunnen Deventenaren bijvoorbeeld al groene energie afnemen of via een (online) portaal informatie opvragen rond duurzaamheid. ,,Maar daarmee blijf je voor het grote publiek te weinig zichtbaar. Terwijl juist bij die groep nog veel winst te boeken valt rond duurzaamheid", vertelde de voorzitter eerder al.

De directeur van Urgenda, een van de bekendste milieuactivistes, Marjan Minnesma komt een lezing houden over klimaatverandering op de dag van de opening. Ook is er een debat over Duurzaamheid in Deventer tussen het debatteam van Het Vlier en gemeenteraadsleden. Oud-burgemeester James van Lidth de Jeude zal optreden als speaker in het debat.

