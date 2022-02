Deventer Stadsfestival gaat dit jaar wél door, nog geen besluit over optreden Lil' Kleine

Het Deventer Stadsfestival gaat dit jaar door, dat heeft de organisatie laten weten. In 2020 en 2021 gooide corona nog roet in het eten, maar de editie van 9 juli heeft groen licht gekregen. Er wordt nu de laatste hand gelegd aan een nieuwe line-up. De vraag is of rapper Lil’ Kleine, die in 2020 zou optreden, dit jaar van de partij is na de ontwikkelingen van de afgelopen dagen.