Deventer Stadsfestival gaat mogelijk tóch door (en in deze vorm)

Leerlingen exposeren kunstige meubels in Nagelhout­zaal Kulturhus Holten

In Kulturhus Holten is een expositie te zien van kunstige meubels, gemaakt door leerlingen van Scholengemeenschap de Waerdenborch. De jaarlijkse opdracht is in samenwerking met stichting Nagelhoutcollectie en levert verrassende stukken op.