Deventer stadsgidsen leren in Lübeck hoe zij de Hanze beter kunnen verkopen: ‘Je moet mensen laten lachen’

Zó gaat McDonald’s in Deventer binnenstad eruitzien: ‘Eigenlijk is er weinig om over te discussië­ren’

De komst van McDonald’s naar het Deventer stadscentrum is een grote stap dichterbij. De fastfoodzaak moet daarbij wel aan stevige voorwaarden voldoen en dat is het geval, aldus wethouder Thomas Walder (D66). ,,Over de snackbar of dönerzaak tegenover, maar ook de nieuwe Jamin hoor ik nooit iemand.”