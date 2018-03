Deventer krijgt een Stadsstrand, maar initiatiefnemer Koos Janssen neemt - noodgedwongen - de tijd om het concept aan de Bolwerksplas goed neer te zetten. Het initiatief aan de nevengeul van de rivier zal deze zomer op bescheiden schaal van start gaan en vanaf voorjaar 2019 op volle toeren draaien, verwacht hij. Janssen zei onlangs in deze krant te balen dat door vertraagde procedures de beoogde openingsdatum van 1 april dit jaar in de knel kwam. Nu is er groen licht van de welstandscommissie en is de vergunningverlening in de afrondende fase. ,,Dat is mooi nieuws'', aldus Janssen. ,,Maar de procedures zijn buiten onze macht zo uitgelopen dat april niet meer haalbaar is.''