Deventer stapt helemaal over op roetveegpiet, maar niet van harte

Bij de sinterklaasintochten in Deventer zijn voortaan alleen maar roetveegpieten aanwezig. De zwarte piet lijkt definitief in de ban te zijn gedaan.

Dat blijkt uit een brief die de Stichting Algemene Deventer Sinterklaas Commissie (SADCS) gestuurd heeft aan de leden, die jaarlijks zwarte piet spelen. De roetveegpiet werd vorige week in een besloten vergadering aan burgemeester Ron König van Deventer en gemeenteraadsleden gepresenteerd.

Te verdedigen

Ook de sinterklaascommissies van Schalkhaar, Bathmen en Diepenveen waren aanwezig en zijn akkoord gegaan met het ‘afschaffen’ van zwarte piet, staat in de brief ‘Dit kunnen we verdedigen aan onze achterban’, zegt Ronald Groenheyde van het SADCS, binnen het bestuur verantwoordelijk voor het aankleden en schminken van de pieten.

Vorig jaar ontstond veel ophef in Deventer toen burgemeester König eiste dat een aantal pieten niet meer zwart zou zijn. Al jaren woedt in het hele land een discussie over het racistische karakter van zwarte piet. Vooral grote steden in het westen van het land zijn al ‘om’ en zijn overgestapt op roetveegpieten.

Stopzetten subsidie

Burgemeester König dreigde met stopzetting van de subsidie voor het sinterklaascomité in Deventer als die niet meeging in de veranderingen. Hij werd echter teruggefloten door de gemeenteraad, die hierin niet gehoord was. Het sinterklaascomité wilde niet veranderen, uit angst dat veel vrijwilligers niet meer mee zouden willen doen.

Uiteindelijk werd een compromis bereikt voor de intocht van vorig jaar: er zouden acht witte, ongeschminkte pieten aan de intocht meedoen. De organisatie sloeg die afspraak in de wind en liet acht jonge schoorsteenveegstertjes meelopen om de gemeente tevreden te stellen. Dat was tegen de afspraken in, zei burgemeester König.

Niet van harte

Uit de brief aan de vrijwilligers blijkt dat de keuze niet van harte is gemaakt. ‘Helaas is het Sinterklaasfeest in een brede maatschappelijke discussie terecht gekomen en moeten we dealen met dit feit”, schrijft Groenheyde.

Vrijwilligers die zich niet kunnen vinden in het nieuwe uiterlijk kunnen dat tot 15 oktober melden. Zij worden dan uitgeschreven als vrijwilliger. Verschillende zwarte pieten lieten vorig jaar al weten te zullen stoppen als ze niet meer volledig zwart of bruin geschminkt zouden mogen worden.

Vanwege corona is er dit jaar overigens geen traditionele sinterklaasintocht in Deventer. De verschillende comitë's beraden zich nog over alternatieven.