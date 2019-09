Deventer steekt anderhalf miljoen in opknapbeurt Brinkgarage

Video & update Man valt dronken in de IJssel bij Deventer, reddings­bri­ga­de in actie: ‘Hij werkte niet mee’

8 september Een man is vanochtend uit de IJssel bij Deventer gered. Volgens de politie was de man dronken toen hij in het water viel. Door de oplettende reddingsbrigade van even verderop kon hij snel op het droge komen.