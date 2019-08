Deventer stel ziet op vakantie hoe man met hamer wil inbreken bij hun huis: ‘Wie herkent hem?’

VideoOp hun mobiel zien Istwan en Patrick vanaf hun vakantieadres in Tenerife live hoe een onbekende met een hamer bij hen de ruiten inslaat. Ze hebben de beelden van de man én zijn hamer nu online gegooid, in de hoop dat iemand hem kent. ,,Wie herkent deze MC Hammer?”

Het getrouwde stel vermoedt dat de man wilde inbreken in hun huis in de Deventer woonwijk de Bekkumer. Iets anders kunnen ze niet bedenken, zegt Patrick (‘liever geen achternaam’). Van anderen begrepen ze dat het mogelijk om een inbreektactiek zou gaan. ,,Dat hij dan eerst de ene ruit van het dubbele glas inslaat, kijkt wat er gebeurt, en dan later terugkomt om de tweede ruit in te slaan als er geen actie volgt.”

Die actie ondernamen Istwan en Patrick deze week wel, al was het dan van afstand. Met een oude smartphone strategisch opgesteld als bewakingscamera met bewegingsdetectie keken ze live mee, via de app Manythings. ,,Eerst dachten we: kennen we deze jongen? Maar uit zijn gedrag werd al heel snel duidelijk dat hij niet voor een kopje suiker kwam.”

Achterlamp

Onmiddelijk trommelden ze via whatsapp en telefoon, vrienden en bekende op, maar toen die ter plaatse waren, was de vogel al gevlogen. ,,Het viel me wel op dat hij wel keurig zijn achterlamp aan had.’’ Dat de mogelijke inbreker een wat verwilderde indruk maakte, viel ook op. Patrick: ,,Misschien gebruikte hij niet alleen Afrikaantjes, als je begrijpt wat ik bedoel.”

Het echtpaar heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. ,,Die gaf aan dat ze door de beelden goede hoop hadden om de dader te vinden.” Ze hebben de beelden ook zelf online gezet, via een inmiddels massaal gedeeld bericht op Facebook. ‘Daar sta je dan met je LifeSaveHammer in onze voortuin. Als je iets langer geduld had, hadden we je eventuele vragen kunnen beantwoorden. Je koos voor hammertime', luidt de begeleidende tekst, toepasselijk referend aan de jaren-negentig- hit van MC Hammer.

Blaren

Patrick: ,,De video is inmiddels 12.000 keer bekeken. Daar zou toch iemand bij moeten zijn die hem herkend?” Dat ze hiermee mogelijk zijn privacy schenden, is volgens Patrick de eigen schuld van de hamerende man. ,,Hij overtreedt heel wat wetten, komt ongevraagd op mijn erf en vernielt mijn eigendom. Wie zich brandt, moet op de blaren zitten.”

Inmiddels past een neef van het stel op het huis. Dat vinden ze gevoelsmatig toch fijner, na het ongewenste en vernielzuchtige bezoek. Verder laten ze hun vakantie er niet door vergallen. ,,De eerste dagen moest er vooral veel geregeld worden. Gelukkig krijgen we veel hulp van vrienden, buren en familie. We proberen het van ons af te zetten en te genieten van de vakantie.”