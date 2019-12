Deventer stopt met ophalen glas aan huis, oudpapier alleen nog met extra kliko

Deventer rapper voor rechter na nieuwe ‘uitglijder’ op sociale media

12 december Over de zaak zelf kan hij vanwege juridische redenen niet zoveel zeggen, maar rapper Convex Kafka - echte naam Bouke van de Vrugt- uit Deventer staat morgen opnieuw voor de rechter, wegens laster op sociale media. Eerder raakte hij onder meer in opspraak nadat hij tweette dat Wilders ‘meer dan 500 stenen op zijn smoel’ verdiende. ,,Ik kan niet alles over mijn kant laten gaan. Tegelijkertijd werk ik hard aan mezelf.”