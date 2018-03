Deventer stopt met samenwerking Werkmakelaar-Oost na massa-ontslag

Go Ahead en Helmond Sport vertonen sterke symmetrie

18:10 In Helmond Sport treft Go Ahead Eagles vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) een van de voornaamste concurrenten in de strijd om de laatste play-offtickets. Beide clubs zitten in hetzelfde schuitje. De Brabanders hebben dit seizoen één punt meer behaald dan de Deventer ploeg en beide clubs pakten vier punten uit de eerste twee wedstrijden in de vierde periode.