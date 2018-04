Deventer studenten blijken de zuinigste van allemaal

De Deventer studenten bespaarden het meest op energie. Dat werd gemeten via een zogenaamde slimme meter, waarmee ze realtime hun energieverbruik konden bijhouden. Zij mogen een cadeau kiezen: een led-scherm van 50 inch of een grote koelkast. Die zijn volgens Duwo beide energiezuinig.

Bewuster

De wedstrijd wordt georganiseerd door Duwo, maar dit jaar deden voor het eerst andere studentenhuisvesters De Key in Amsterdam, de SSH in Utrecht, Stadswonen in Rotterdam en SSH& in Nijmegen mee. Ook vorig jaar waren studenten uit Deventer al het zuinigst in de westrijd. In totaal deden zo'n 150 studenten mee.