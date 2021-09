Deventer stuurt inwoners het bos in met vage kapvergunning: ‘Je komt er pas achter als ze met de kettingzaag in de straat staan’

Video Meer animo voor Burendag dan ooit tevoren: in Deventer buurt knutselen ze alvast kerstbomen

26 september Na een periode waarin afstand houden het devies was, blijken veel mensen behoefte te hebben aan contact met hun buren. Nog nooit waren er zo veel aanmeldingen voor Burendag als dit jaar. In de Jan Steenstraat in Deventer wijk Zandweerd zagen ze voor de gelegenheid kerstbomen.