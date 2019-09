Deventer stuurt per ongeluk 2600 mails over zieke ambtenaren

De mail is onder meer terecht gekomen bij medewerkers van regionale instellingen als hogeschool Saxion, maar ook raadsleden in ieder geval Raalte en Deventer. In de gemeenteraad van Raalte stelde de VVD vanavond vragen over de kwestie. De partij spreekt over een datalek. De VVD in Deventer wil ook opheldering van het eigen college van B en W.

Schending privacy

De mailadressen van de betrokkenen liggen dan niet open en bloot op straat, maar door de misser hebben wel alle ontvangers elkaars gegevens. Dat wordt door betrokkenen al een schending van de privacy genoemd. Bovendien gaan de namen van de zieke medewerkers rond. Het betreft weliswaar alleen de voornamen en er staan geen verdere bijzonderheden over die personen in. ,,Dat is nog een geluk’’, reageert Deventer VVD-fractieleider Daaf Ledeboer. ,,Maar een andere keer staat er mogelijk wel nog meer in en dan is het te laat.’’

Blokkade