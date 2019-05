Deventer supermarktbaas Yilmaz ‘doet’ ramadan op één maaltijd per dag

Yilmaz woont met zijn vrouw en twee zonen van 24 en 29 jaar samen in de Riverenwijk. Het echtpaar heeft ook een 34-jarige dochter in Turkije. Alle gezinsleden doen mee aan de ramadan. Alleen de jongste zoon overtreedt de regel van niet drinken tussen zonsondergang en -opkomst. ,,Hij zegt het niet te redden zonder koffie. Ik vind dat een beetje raar. We praten hier wel over, maar ik kan hem niet onder druk zetten. Hij is vrij in zijn keuzes”, zegt de uit het grensgebied van Turkije en Armenië afkomstige vader.