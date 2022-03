Deventer supermarktman en voorvechter zondagopening winkels overleden

Curator Biodiesel Kampen wil 10 miljoen van voormalige Veluwse ‘vetkoning’

Uit vrees straks met een lege boedel te zitten in het faillissement van Biodiesel Kampen wil de curator dat de eigenaar ruim 10 miljoen euro betaalt. Eigenaar Cees B. zei vandaag vanuit de gevangenis dat hij denkt dat de curator gelijk heeft. ,,In plaats van 35 jaar keihard zwoegen en ploeteren had ik beter kunnen doorleren op gebied van administratie en regelgeving.’’

