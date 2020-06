Deventer test fietsapp: Als dit werkt, hoef je nooit meer op het knopje te drukken

Rode loper gaat uit in Terwolde voor uitgeklede seizoen­start GA Eagles: ‘Kost ons serieus geld’

16:17 Voor het eerst in dertig jaar is het stil aan de overkant. Waar normaal gesproken minimaal zeshonderd fans met fakkels en vuurwerk het voetbaljaar van Go Ahead Eagles, trapt de selectie van debuterend clubcoach Kees van Wonderen dinsdag af zonder publiek in Terwolde. ,,We blijven een goed gastheer, maar dat corona ons geld kost is ook helder.’’