Deventer theatermaker Martijn vindt ons leven te comfortabel: ‘Ik houd van verhalen waarin alles naar de kloten gaat’

Geheime plek in Deventer krijgt opknap­beurt en opent poorten: ‘Heel wat voetstap­pen gezet vanaf 12de eeuw’

Een adellijk hof, een schuilkapel en uiteindelijk een kerk. Je realiseert het je vast niet als je in de Spijkerboorsteeg in Deventer loopt, maar achter de poort in het midden van het straatje schuilt heel wat historie. En die bleef tot nu toe behoorlijk geheim.

28 augustus