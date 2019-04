Deventer thrillerschrijver Almar Otten verlegt zijn grenzen: eerste roman is gelijk een heftig boek vol seks en roekeloosheid

Is dit een uitstapje of een totaal nieuwe koers?

,,Ik ben ooit begonnen met het schrijven van een roman, maar kwam daar niet uit. Ik dacht: ik moet een makkelijkere vorm nemen. Dat werd de politieroman. Die is simpel. Er is iemand dood, er is een dader en er zijn een aantal verdachten. Een puzzel die aan het eind gelegd is. Bij een roman is van te voren niet duidelijk waar het over gaat.”