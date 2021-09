Deventer trekt 70.000 euro uit voor leefbare en vitale dorpen

Student Daniël zit vanwege woningnood op camping in Diepenveen: ‘Het begint wel frisjes te worden’

21 september Met je vader in een caravan wonen omdat je geen studentenkamer kan vinden. Daniël Noorlander (18), uit Kollumerzwaag (Friesland), kan erover meepraten. De jongeman studeert archeologie aan het Saxion in Deventer en leeft al drie weken lang noodgedwongen met zijn vader Ben op camping De Kleverkamp in Diepenveen. ,,Als het straks echt koud wordt, moeten we iets anders gaan verzinnen.’’