Deventer trekt parkeerboetes in door onduidelijke situatie autovrij Grote Kerkhof

Het Grote Kerkhof is sinds 2 januari autovrij. Dat wil zeggen het grote, centrale gedeelte. Dat is met paaltjes (Amsterdammertjes) afgesloten. De rijbaan erom heen is toegankelijk en aan de rand daarvan stonden de auto’s.

Ook daar geldt sinds dit jaar het parkeerverbod. De parkeervakken langs de rijbaan bij onder meer hotel Huis Vermeer zijn begin dit jaar weggehaald. Er staan echter nog twee borden langs de rijbaan die aangeven dat men zich in een zone bevindt voor betaald parkeren.

Verwarrend

Gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman erkent dat de situatie daarom niet helemaal duidelijk is. ,,Alhoewel formeel juridisch gezien de bonnen terecht zijn uitgeschreven. De parkeervakken zijn ook uit de bestrating gehaald. Maar dat de twee borden er nog staan kan verwarrend zijn, daarom trekken we de bonnen in. Het waren er acht. De twee verkeersborden gaan overigens vrijdag weg.’’

Citroën Saxo

Behalve de bonnenkwestie trok een Citroën Saxo gisteren aandacht op het plein. De kleine auto stond rond 18 uur pontificaal midden op het Grote Kerkhof geparkeerd. Vanaf een afstand lijkt het niet onmogelijk dat een auto van het type Citroën Saxo precies tussen de paaltjes doorkan. De paaltjes staan in een ring rond het plein op korte afstand van elkaar. Onduidelijk is van wie de auto is en of het een statement betrof tegen het autovrij maken van het Grote Kerkhof.

Lang niet iedereen in Deventer is immers blij met het autovrije plein. Zo schreef een binnenstadsondernemer van de week cynisch op social media toen het plein autovrij was: ‘het is zover, de Deventer binnenstad is nu echt een openluchtmuseum’.