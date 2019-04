Deventer trekt veel meer toeristen en ze geven ook nog eens meer geld uit; 134 miljoen in 2018

Deventer kan pronken met ronkende toeristencijfers. Toeristen leverden de economie in 2018 in stad en ommeland 135 miljoen euro op, ruim 35 miljoen meer dan een jaar eerder. Tegelijkertijd mist Deventer een beetje een grote publiekstrekker.

Deventer trok in 2018 500.000 bezoekers meer dan een jaar eerder. In totaal brachten toeristen 2.992.000 bezoeken aan stad en ommeland, daarmee zit Deventer al bijna op de ambitie voor 2020. Al die toeristen gaven per bezoek meer geld uit (€44,70 t.ov. €39,40 in 2017), bleven vaker slapen en kwamen vaker langs. De bezoekers van buiten pompen samen zo’n 134 miljoen euro in de Deventer economie. Dat blijkt uit onderzoek van NBTC NIPO in opdracht van de gemeente.

Bezoekers komen vooral naar Deventer voor de verscheidenheid en eigenwijze winkels, de horeca, evenementen en ook de stadswandelingen springen er uit. Onder meer via de ANWB wandelden vorig jaar 26.000 toeristen via een stadswandeling door bijvoorbeeld het Bergkwartier.

Fundatie

Tegelijkertijd liep Deventer ook tegen grenzen aan, vooral op het gebied van de capaciteit van de hotels. Bovendien mist Deventer een iconische publiekstrekker, zoals het grotere Zwolle dat wel heeft in bijvoorbeeld museum De Fundatie, dat jaarlijks 200.000 bezoekers trekt.

Het probleem van de hotels lijkt zich op te lossen, vooral met de vestiging van Van der Valk (140 kamers), maar ook met de vestiging van een boetiekhotel aan de Keizerstraat en Hotel het Huis van Deventer aan het Grote Kerkhof.

Van een overschot aan toeristen in de binnenstad is volgens wethouder Thomas Walder (D66) nog lang geen sprake. ,,Tegelijkertijd zijn we altijd permanent bezig met de balans, met horeca en inwoners van de binnenstad, ook qua evenementen. Maar als je rust zoekt moet je vooral in het buitengebied genieten.”

Geld

Volgens VVV-directeur Hein te Riele zijn de fraaie cijfers deels te verklaren doordat Nederlanders meer geld te besteden hebben. Ook de aandacht voor het 1250-jarig bestaan van de stad heeft invloed, denkt hij, net als de extra gelden die de VVV kreeg voor stadsmarketing. Daarmee zijn STER-reclames betaald, advertenties in magazines als Kampioen en NS-blad Spoor en stationsreclames.

Meer geld