Deventer trekt zich terug uit MKB-onderzoek

De ondernemers waren in 2016 hard in hun oordeel. Onder andere betrouwbaarheid, begrip voor ondernemers en vergunningverlening was volgens de mkb’ers in Deventer onder de maat. Toch is het slechte resultaat uit 2016 niet de reden om nu niet mee te doen aan de tweejaarlijkse enquête, zo stelt burgemeester Andries Heidema. ,,We doen niet mee omdat we meer verwachten uit het ondernemersonderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG, red.), samen met het team Kennis en Verkenning van onze gemeente’’, zegt Heidema.