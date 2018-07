Deventer trots Lebuïnus geen vuurtoren meer

Ze hebben zich er jaren over beklaagd, de bewoners van een flat in de Deventer buurt Borgele. Een lantaarn die de Lebuïnus omvormde tot een vuurtoren was hen een doorn in het oog.

Eind goed, al goed. En dat op vrijdag de dertiende. De soap rond een ietwat ongelukkig geplaatste straatlantaarn in de de Deventer buurt Borgele is voorbij. De lichtmast die 's avonds de Lebuïnuskerk op een achterliggende muurschildering veranderde in een vuurtoren, is vrijdagochtend in opdracht van de gemeente Deventer verplaatst.

Volledig scherm Oude situatie; de lantaarn vlak voor de muurschildering. © Michael Spijker Michael Spijker, wonend in het elf verdiepingen tellende flatgebouw Dreefstaete aan de Dreef, kan zijn geluk niet op. De voorzitter van bewonerscommissie Dreefstaete heeft zich ruim twee jaar lang druk gemaakt om de lantaarn, die hij eerder een 'onding' noemde. Spijker en zijn buren kijken vanuit Dreefstaete uit op een muurschildering die op een naastgelegen pand is aangebracht. Als een soort verfraaiing. Alleen is daar nadien de lantaarnpaal voor gezet. Pal voor de Lebuïnus. Die daardoor 's avonds, als het licht brandt, leek op een soort vuurtoren. „Eindelijk is-ie nu weg", zegt hij. „Eindelijk zien we onze trots."

Het verhaal achter de vuurtorensoap begint in 2016. Of eigenlijk eerder, legde Spijker al eens uit in deze krant. „De straatlantaarn is ruim twee jaar geleden geplaatst, in februari 2016. De muurschildering al lang daarvoor. Nog diezelfde week heb ik als voorzitter van onze bewonerscommissie aan de bel getrokken bij de gemeente Deventer. Over de ongelukkig gekozen plek. Moet je nagaan: zolang waren we hierover al in gesprek met de gemeente."

Welles-nietes

De lantaarnpaal is destijds geplaatst conform een nieuw verlichtingsplan. Datzelfde plan was opgesteld toen er nog geen muurschildering in opdracht van het woonbedrijf was aangebracht. Wat volgde is een welles-nietesdiscussie tussen de gemeente Deventer en de bewoners van Dreefstaete. „De gemeente heeft in het begin lang volgehouden dat de straatlantaarn er al stond en pas dáárna de muurschildering is aangebracht", zegt Spijker. „Dat sloeg natuurlijk nergens op, want op foto's was duidelijk te zien dat juist het tegendeel waar was. Toen we het daarover eens werden, kregen we te horen dat verplaatsing van de lantaarn te duur zou zijn. We moesten er maar aan wennen."