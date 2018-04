Deventer vader verdacht van doodslag op baby

rechtbankEen drie maanden oude baby uit Deventer stikte bijna door een doekje in haar keel. Haar vader drukte het in paniek dieper haar keel in, zei hij dinsdag in de rechtszaal.

Het is muisstil in de rechtszaal als de vader, 32 jaar, eindelijk aan het woord is. ,,Ik heb het doekje met mijn vingers naar binnen gedrukt. Waarom? Wist ik het maar. Het was mijn reactie. Ik heb het niet opzettelijk dieper in haar keel gedrukt.''

Dat bewuste moment op 23 december vorig jaar was de laatste keer dat hij met zijn dochter in huis was. Sindsdien zit hij vast. Op de operatiekamer van het ziekenhuis werd het doekje verwijderd, maar er werden ook meerdere blauwe plekken en herstellende botbreuken bij de baby ontdekt.

Cornelis H. zit vast op verdenking van het opzettelijk toebrengen van dat letsel. En dus ook voor een poging doodslag op zijn jonge kind. ,,Een ding weet ik zeker'', zei hij tegen de rechters, ,,en dat is dat ik mijn dochter nooit om het leven zou willen brengen.''

Te ruw

Zijn raadsvrouw verzocht om H. op vrije voeten te stellen. De vader wordt alleen geloofd als hij zegt dat hij het kind te ruw heeft aangepakt. Maar niet als hij in blinde paniek ontdekt dat het kind een propje in haar keel heeft gestopt. ,,De officier gaat er van uit dat het kind het letsel zichzelf niet toebrengt. Ik weet niet of dat niet kan. Ik ben geen deskundige op dat gebied.''

Propje

De officier van justitie verzette zich tegen een schorsing van de hechtenis. Het kind was nog maar een week bezig met dingen vastpakken en dan zou ze zelf het babydoekje in haar mond hebben gestopt? ,,Het zat nog drie centimeter uit haar mond en toch krijgt meneer het niet uit haar keel. Hij heeft haar in paniek aan haar benen omhoog gehouden en liet haar zelfs water drinken om haar te laten braken.'' Met de vader op vrije voeten kan de officier niet instaan voor de veiligheid van het kind, zei ze.