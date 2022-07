Deventer vangt tijdelijk extra asielzoekers op, burgemeester wil dat andere gemeente meer doen

MET VIDEO Wonen op schootsaf­stand van De Adelaars­horst? In Deventer staat huis te koop, inclusief ‘privétri­bu­ne’

Wie van voetbal houdt, Go Ahead Eagles in het bijzonder, en op zoek is naar een nieuw huis in Deventer moet nu zijn slag slaan. Aan de Brinkgreverweg staat een huis - met misschien wel het beste uitzicht op het veld van de De Adelaarshorst - te koop. Hanke Struik verkoopt de woning, maar niet omdat ze het beu is om een stadion in haar achtertuin te hebben. ,,We hebben hier vanaf het dakterras met het bord op schoot naar voetbalwedstrijden gekeken.’’

30 juni