Deventer veelpleger steelt geld van 91-jarige dame: ‘Geen niveau, maar dit is kennelijk wie u bent’

Steeds meer onkruid, steeds meer kosten: bestrijdt Deventer dat wel goed?

17 augustus Deventer een groene stad? Ja maar, niet zoals je misschien zou willen, klaagt een aantal inwoners en raadslid Harry ten Have. Hoog schiet her en der in het straatbeeld het onkruid op. Terwijl de gemeente dit jaar weer extra geld, nu een ton erbij, in de bestrijding stak. „Op deze manier doorgaan is zinloos en zonde van het geld.”