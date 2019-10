Deventer verdachte van Marktplaatsoplichting komt vrij

Kerstpom­poe­nen Deventer binnenstad branden ook op klaarlich­te dag: ‘Staan juist op verzoek langer aan’

12:19 Je moet er even voor turen, maar het is echt zo: ook op een kraakheldere dag brandt de feestverlichting in de Deventer binnenstad, ook overdag. Volgens binnenstadsmanager Peter Brouwer is het een bewuste keuze. ,,Vorig jaar kregen we het verzoek de pompoenen langer aan te houden.”