Deventer vereniging koopt toptekening van Cornelis Springer voor de stad

Planschade lonkt voor uit Voorst vertrokken stel

4:30 De voormalige eigenaren van een woonboerderij aan de Bolkhofsweg in Voorst krijgen waarschijnlijk alsnog een planschadevergoeding. Volgens de Raad van State hebben zij in 2007 bij de aankoop niet kunnen voorzien dat er jaren later een rondweg dicht naast het pand zou komen lopen.