Deventer verhuurder krijgt nog 70.000 euro van veroordeelde 'aliassenman'

Verhuurder Wonen boven Winkels krijgt nog zo'n 70.000 euro van Lotfi G, die twee jaar lang onder een valse naam in een van hun appartementen woonde aan de Brink in Deventer woonde. Dat appartement zou hij zelfs kopen, blijkt uit een gerechtelijk vonnis.

Wonen boven Winkels krijgt daarom nog 60.000 euro van de man, die in Deventer ook wel bekend staat als de aliassenman. Dat is de boete voor niet nakoming voor het koopcontract dat hij sloot met de verhuurder, onder de valse naam John Paul S. Hij zou het pand voor zo'n 600.000 euro van Wonen boven Winkels kopen.

Identiteitsfraude

Lotfi G. woonde ruim twee jaar lang in het kapitale appartement (zo'n 2000 euro huur) aan de Brink, tot hij in juli van het vorige jaar gearresteerd werd op verdenking van oplichting en identiteitsfraude. De man, die zich John Paul S. noemde, blijkt in werkelijkheid een Tunesische oplichter, oordeelde de rechter vorige maand. Daarmee is logischerwijs ook gelijk het koopcontract ongeldig. Wonen boven Winkels krijgt ook zo'n 7.000 euro aan achterstallige huur van de man, die er volgens de politie liefst 96 aliassen op nahield.

Niet laten gaan

Thijs Paré, directeur van Wonen boven Winkels, denkt niet veel van dat geld te gaan zien. ,,Volgens mij zijn we niet de enige, maar staan we in een lange rij. Bovendien kun je niet plukken als het geld er niet is.'' Toch ging hij de zaak aan bij de kantonrechter, waarmee ook weer kosten waren gemoeid, waarvan het maar de vraag is of de verhuurder ze terugziet. ,,Zo iemand kan je ook niet zomaar zijn gang laten gaan.''

Gevangenisstraf