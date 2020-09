Deventer ‘verjaagt’ zorgbewoners met dwangsommen uit hun huis, zorgbedrijf boos: ‘Hadden we een knokploeg moeten sturen?’

Het van oorsprong Zwolse bedrijf Meesterwerk houdt zich bezig met huisvesting, begeleiding en dagbesteding voor mensen met psychische of verstandelijke beperkingen. De zorgorganisatie huurt een complex met acht appartementen in de Polstraat in Deventer en verhuurt die wooneenheden weer aan cliënten. De gemeente Deventer vindt dat het zorgwoningen zijn, en dat past niet in het bestemmingsplan, en heeft het bedrijf dwangsommen opgelegd om te zorgen dat het gebruik stopt.

Lees ook Rechter: dwangsom voor zorgwoningen Polstraat in Deventer terecht Lees meer

De bewoners van de kamerwoningen in de Polstraat zouden wel degelijk grotendeels zelfstandig wonen. ,,De begeleiding is nodig om terug te keren in de maatschappij, om hun de weg terug te laten vinden", zei Mark Bakker van Meesterwerk bij de Raad van State. ,,We helpen ze bij alle problemen die ze tegen komen, alleen het wonen is zo goed als zelfstandig met eigen douche, keuken en toilet en ze betalen gewoon huur.”

Schandalig

Werkelijk schandalig vinden Meesterwerk en Buitenhuis het optreden van de gemeente Deventer bij het innen van dwangsommen, zo maakte de raadsman van Meesterwerk en Buitenhuis in Den Haag duidelijk. Want die verbeurden beiden 10.000 euro aan dwangsommen, omdat bij het verstrijken van de dwangsomdeadline nog één van de negen bewoners in een kamerwoning aan de Polstraat zat. Die wilde er niet uit.

Volgens de raadsman heeft Meesterwerk zijn uiterste best gedaan om alle woningen voor de deadline leeg te krijgen. ,,Maar die laatste bewoner wilde niet, dat kostte meer tijd. En het was overmacht. Wat hadden we dan moeten doen. Een knokploeg sturen?”

Rechter en staatsraad Eric Daalder vond de gemeente ook wel erg kort door de bocht in deze kwestie. ,,De gemeente zit er wel erg strak in, waarom werd gelijk de gehele dwangsom ingevorderd terwijl op één na alle kamerwoningen leeg waren? Dan is er toch al een flinke inspanning gedaan door Meesterwerk.”

Kwetsbaar

De gemeentewoordvoerster zei dat Meesterwerk en Buitenhuis al maanden wisten dat de kamers ontruimd moesten worden, omdat de bewoners daar in strijd met het bestemmingsplan zaten.

De Raad van State gaat alles nog eens op een rijtje zetten en doet binnen enkele weken uitspraak.