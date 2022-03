Deventer verkiezingsdebat levert amper vuurwerk op: ‘Maak van Welle Europa’s langste zebrapad’

In filmtheater Mimik gingen de lijsttrekkers zaterdagavond in wisselende groepjes de strijd aan in meerdere debatrondes. Zat het in de vraagstelling, de onderwerpen of is het een ondoenlijke puzzel om met inmiddels 14 (!) lijsttrekkers zo'n avond echt op gang te krijgen? Of gaat het best goed met Deventer? Want eigenlijk nam alleen Kitty Schmidt (Deventer Sociaal) de huidige coalitie vol vuur de maat.