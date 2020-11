Deventer ‘verlaagt’ huur, museum kan zeker nog jaar door in De Waag

Reden: de (hogere) huur, die de gemeente vraagt. Die komt jaarlijks uit op 175.000 euro per jaar. De afgelopen jaren kreeg historisch museum De Waag een huurkorting van 65.000 euro per jaar. Die compensatie komt te vervallen.

De bedoeling was dat de museumorganisatie, sinds 2014 verzelfstandigd van de gemeentelijke organisatie, dat bedrag zelf zou gaan verdienen. Dat lukte nauwelijks en door de coronacrisis al helemaal niet meer, zei museumdirecteur Ewout van der Horst onlangs in de Stentor .

Nog wel zorgen over ná 2021

De 60.000 euro wordt uitgesmeerd over dit jaar en volgend jaar. De hogere huurlasten dit jaar kan Deventer Verhaal toch nog opvangen, aldus Van der Horst. ,,We kunnen het geld vooral in 2021 inzetten. Ik ben blij, we kunnen door. Tegelijk is de vraag hoe het ná volgend jaar gaat.”

Dat was ook de kritiek van een deel van de oppositie op het reddingsvoorstel van de coalitie van Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA. Eind 2021 dreigt het probleem weer. En waar haalt Deventer ineens dat geld vandaan? Het moet komen uit de gelden voor de Deventer culturele instellingen. Die begroting staat zwaar onder druk, want de hele cultuurwereld loopt tegen problemen op en daar wordt later nog over gesproken. Volgens wethouder Carlo Verhaar (GroenLinks) is er ruimte; dit jaar is nog niet al het cultuurgeld besteed. Een ruime meerderheid stemde voor het voor voorstel.