Deventer verliest 425.000 euro op pand naast de Viking

Familie is het zat: Deventer bedrijfs­bus­je voor vierde keer in vijf jaar leegge­roofd

18 april Vier inbraken in vijf jaar tijd, met een totale schade van geschat 25.000 euro. Het bedrijfsbusje van Mulder Installatietechniek uit Deventer dat werknemer Herman Draaijer bestuurt, is gewild bij het dievengilde. Afgelopen dinsdag- op woensdagnacht was het voor de vierde keer raak aan de Schaepmanstraat in het Apeldoornse Staatsliedenkwartier. Hermans busje werd weer eens leeggeplunderd. Ditmaal zijn er camerabeelden van de daders.