Deventer verloofden zetten relatie op het spel in tv-programma: ‘Heb ons zonder overleg aangemeld’

Susan Krijnsen is gezinscoach en Thomas Pieterse is na een bestaan als DJ in Deventer uiteindelijk audicien geworden. Het stel woont in Deventer en is al langere tijd verloofd. Door corona kwam een echte bruiloft er niet van. ,,Telkens schoven we die vooruit onder het mom van ‘we zien het wel’.” Uiteindelijk verdwijnt de urgentie om een bruiloft te plannen bij het stel. ,,We kwamen in een soort van ‘we-zien-het-wel-vibe’”, legt Susan uit.