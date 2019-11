Deventer Vertellingen is het laatste boek van Henk van Baalen, echt waar

video Autobrand verpest voorpret op huwelijks­feest van Mady en Frits uit Deventer

2 november Mady voor ‘t Hekke en Frits Ordelman uit Deventer hebben vanmorgen met afgrijzen moeten toekijken hoe hun Ford Fiësta in de wijk Zandweerd in vlammen opging. De voorpret op hun huwelijksfeest is hierdoor wreed verstoord. De teller van autobranden in Deventer is opgelopen tot negen in zes weken tijd.