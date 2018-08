Deventer verwacht dat bouwer Viking opdraait voor extra kosten

Twee 'compensa­tie­ka­vels' na sloop boederij en schuren in Holten

8:12 Regtervoort Rentmeesters in Rijssen wil twee zogeheten compensatiekavels realiseren aan de Jeurlinksweg 18 in Holten. Dat zou dan moeten gebeuren in het kader van de rood-voor-roodregeling van de gemeente Rijssen-Holten.