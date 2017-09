Deventer vindt spiegels bij 'levensgevaarlijke kruising' in Diepenveen niets

De gemeente Deventer is duidelijk over de poging van Diepenvener Maarten Mathon om een verkeersspiegel op de kruising bij de Molenweg en de Kieftenweg te bewerkstelligen. "Nee, wij zijn niet bereid die spiegel te plaatsen", laat Siebren de Noord namens de gemeente Deventer weten. Mathon spande een rechtszaak aan nadat zijn eerdere verzoek voor een spiegel door de gemeente werd afgewezen. Volgens de sinds februari in Diepenveen woonachtige aanwonende, moet je half de Molenweg oprijden om vanaf de Kietenweg af te slaan. De gemeente Deventer verandert echter niet van mening na de rechtszaak waarvan over zes weken uitspraak wordt gedaan.

Bolling

"Als we die spiegel wel hadden willen plaatsen, hadden we dat allang gedaan", aldus De Noord. "We vinden verkeersspiegels juist gevaarlijk. Door de bolling in zo'n spiegel krijg je geen goede beeldvorming. Een brommer die aankomt rijden lijkt bijvoorbeeld verder weg of dichterbij en dat kan juist weer leiden tot nog gevaarlijkere situaties. Bovendien kan het zijn dat de spiegels bij een storm of als een auto hem raakt iets verdraaid, waardoor je ook een ander beeld krijgt. We zijn als gemeente nogal terughoudend over verkeersspiegels."