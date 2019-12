Deventer voetbalclubs onevenredig hard getroffen tijdens Tweede Wereldoorlog

Go Ahead en UD: samen 39 namen

Go Ahead-clubman Edgar Overmeen (bestuurslid van voetbalhistorisch platform Niet te Kraken): ,,Go Ahead heeft een aantal Joodse namen onder de slachtoffers, waaronder de bekende radioverslaggever Han Hollander die omkwam in vernietigingskamp Sobibór. Maar er zijn ook mensen overleden in Duitse werkkampen en door bombardementen. We zijn dat op dit moment toevallig in kaart aan het brengen voor ons boek ‘Honderd Jaar Vetkampstraat’ dat in mei 2020 verschijnt.’’