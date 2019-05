Deventer volgt ‘interessante proeven’ in strijd tegen Japanse duizendknoop

Op zo’n vijfhonderd plaatsen in de gemeente Deventer komt hij voor, deze indringer. De Japanse duizendknoop woekert in bermen, bossen en langs de waterkant. Het zijn met name de wortels die voor overlast zorgen. Die groeien zo snel en zijn zo sterk, dat ze dwars door dijken, rioleringen, wegen en fundering heen gaan en zo veel schade kunnen aanrichten. In Deventer volgen ze daarom met grote interesse praktijkproeven die elders plaats vinden, zoals in Rotterdam en Winterswijk, waar de plant wordt geëlektrocuteerd. Een nieuwe methode die zijn nut nog moet bewijzen. ,,We zijn van deze methode op de hoogte en volgen het met interesse”, legt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman uit. ,,Maar tegelijkertijd weten we dat deze bestrijdingsmethode ook nadelen kent. Je kunt het niet overal toepassen, denk bijvoorbeeld aan de mogelijke aanwezigheid van oude explosieven in de uiterwaarden. Of leidingen en kabels in de grond.”