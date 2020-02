Deventer volkszanger Jaman schrikt van inbraakpoging in zijn nieuwe zaak

Volgens Van Engelen bleef het bij een inbraakpoging en zijn de inbrekers niet in het pand binnen geweest. ,,Ik denk dat ze gestoord zijn door iemand.” De zanger was maandag de hele dag voor opnames in een studio in Etten-Leur en trof dinsdagavond een plas water in zijn kantoor aan, onder een raam waar geprobeerd was naar binnen te komen.