Deventer vreesde verstoring EK door met aanslag dreigende asielzoeker

Deventer heeft tijdens het EK vrouwenvoetbal een asielzoeker een gebiedsverbod opgelegd, uit vrees dat hij het toernooi zou verstoren. De toenmalige bewoner van het AZC in Schalkhaar had volgens de gemeente eerder op verschillende plekken in het land met een terroristische aanslag gedreigd.

Dat blijkt uit gemeentelijke stukken in het bezit van De Stentor. Alle alarmbellen gingen vorig jaar af, toen bleek dat de man van Ethiopische afkomst een kaartje had weten te bemachtigen voor een van de wedstrijden in speelstad Deventer. Gedurende de speeldagen in Deventer mocht hij zich door een door burgemeester Heidema opgelegd omgevingsverbod niet in de buurt van stadion de Adelaarshorst vertonen. Het ging naar verluidt om een ticket voor de wedstrijd Oostenrijk en Zwitserland op de eerste speeldag in De Adelaarshorst.

Volgens politiechef Gert Telman van de politie IJsselland-Zuid kon de man niet worden opgepakt, omdat hij geen aantoonbaar strafbaar feit had gepleegd. ,,Hij had op dat moment niets strafbaars gedaan.Dus hebben we de gemeente gevraagd hem een gebiedsverbod op te leggen. Iedereen was angstig voor deze man.''



Wanordelijkheden

Concrete aanwijzingen dat hij een aanslag wilde plegen in De Adelaarshorst tijdens het toernooi waren er niet. Toch vreesde burgemeester Heidema dat 'de man opnieuw in zijn gedrag zou vervallen', zo schrijft hij in het opgelegde gebiedsverbod. Daarin geeft de burgemeester van Deventer ook aan dat het EK Vrouwenvoetbal bij uitstek een evenement is dat zich leent voor het 'te weeg brengen van oproerige beweging en ernstige wanordelijkheden.' Uiteindelijk was er volgens de burgemeester voldoende aanleiding aan te nemen dat sprake was van dreigende verstoring van de openbare orde en daarmee reden voor het omgevingsverbod.

Er is onduidelijkheid over waar de man nu verblijft. Hij zou het AZC in Schalkhaar inmiddels hebben verlaten en met onbekende bestemming zijn vertrokken. Hij zou vaak in het zuiden van het land verblijven. Volgens politiechef Telman bevindt de man zich 'in ieder geval niet in de omgeving van Deventer'.