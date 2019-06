Deventer vreest financiële nabrander 2018 door geschil tussen PlusOV en taxibedrijf

Expert: ‘De processie­rups zit straks in elke eik’

7:38 De eikenprocessierups zit volgend jaar in elke eik in Oost-Nederland. Dat zegt expert Jules Sondeijker, bestrijdingscoördinator in de provincie Limburg. Het goede nieuws: de enorme overlast is op termijn terug te dringen. In het zuiden van het land is dat gelukt. ,,Hier zijn we er al 13, 14 jaar mee bezig en is de situatie stabiel.”