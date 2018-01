Deventer vuurwerk in videoclip Def-P

Video Ontsnapte koe Hermien blijft hot met carnavalskraker en bezoekje van Nep-Freek Vonk

29 januari Hij las over het dappere optreden van koe Hermien in Lettele, en dacht: 'Daar zit een lied in.' In een stief uurtje schreef hij de tekst. Zette er vervolgens vanachter zijn synthesizer een moppie muziek onder, en een carnavalshit was geboren. ,,Wat zou het mooi zijn als ik na 43 jaar op de bühne nu boven kom drijven'', beschrijft Ton Geurts zijn gevoel van blijdschap.