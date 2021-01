Deventer VVV eindigt in rode cijfers én met verstoorde verhoudingen

Wout Droste is klaar voor nieuwe kracht­proef: ‘Ik krijg nu een kans dankzij corona’

8:40 Wout Droste beleeft een lastig seizoen bij Go Ahead Eagles. De routinier ziet zichzelf als de beste rechtervleugelverdediger in Deventer dienst, maar weet ook dat hij mag vertrekken als er een ‘interessante‘ club voorbij komt deze maand. Droste praat over corona-angst, Mitchel Michaelis en zijn sportieve toekomst.