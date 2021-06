Deventer wacht verhitte zomer: voor of tegen windmolens?

(B) Kleine Schaars: ,,Dat er - terecht - heel veel zorgen zijn. Mensen weten waar ze het over hebben en willen ook duurzamer. Maar niet op deze manier. De zorgen en onzekerheden in de omgeving over de gezondheid van mensen, flora en fauna en landschapsvervuiling zijn te groot. Zeker met deze windmolens, bijna twee keer zo groot als de huidige twee langs de A1. Gezondheid moet boven alles prevaleren. We weten te weinig over de afstanden tot een woonwijk, in dit geval Colmschate, en effecten als trillingen en geluid. Onderzoeken uit Denemarken geven aan dat bij kleinere windmolens 2 kilometer afstand nodig is. Dan zetten we hier, weliswaar langs de A1, op 400 meter van een woonwijk. Én in een natuurwaardevolle omgeving bij de Schipbeek.”