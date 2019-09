Deventer was Deventer niet geweest zonder onorthodoxe Jan Bugter

Een echte Deventer jongen, die de sociale academie in Amsterdam ging doen. Daar ontmoette hij zijn liefde Sophie en ging hij aan het werk als opbouwwerker. Maar de relatieve rust van het oosten lonkte, en het stel verhuisde naar Deventer. Bij het Overijsselse jeugdwerk BOOG werkte hij al voor mensen die niet vanzelfsprekend aan het werk kwamen. De crisis in de jaren tachtig sloeg hard toe, terwijl Bugter zich als jeugdambtenaar inzette voor de jongeren van de stad. In 1986 kwam hij voor de PvdA in de raad. Hij zocht het contact op straat en haalde daar zijn voldoening uit. In 1990 werd hij wethouder en maakte in twee termijnen indruk.