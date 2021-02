Deventer wasstraat-baas Martin Kniest wil branche wakker schudden na succes van tv-serie: ‘Tijd voor verandering’

Video Deventer helden van tv-programma de Wasstraat beleven première alsnog in eigen VIP-room

15 december De mannen van de Deventer Matz Carwash schitteren in de hoofdrollen van de nieuwe vijfdelige tv-serie De Wasstraat. Deze dinsdagochtend stralen en snikken ze samen als ze een voorpremière te zien krijgen van wat vanaf 4 januari op NPO2 te zien is. In smoking zitten ze in hun eigen VIP-schoonmaakhal. ,,Misschien nog wel mooier dan hoe het eigenlijk gepland was’’, zegt een van de wasstraathelden Patrick.