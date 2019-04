Deventer weer boven grens van 100.000 inwoners

Als een mijlpaal. Zo beschouwde Deventer eind september vorig jaar het bereiken van 100.000 inwoners. Maar in veel statistieken zal dat aantal nog niet terug zijn te zien: bij de officiële januaritelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor 2019 kon, naar nu blijkt, géén getal van zes cijfers worden geregistreerd. Daarvoor telde Deventer op dat moment net te weinig mensen: 99.967. Inmiddels is de grens van 100.000 mensen weer gepasseerd.

Eind september vorig jaar ‘tikte’ de zogenoemde Basisregistratie Personen van de gemeente Deventer, zeg maar het inwonersbestand, voor het eerst 100.000 aan. Waarnemend burgemeester Ron König was daarom woensdag 26 september in het Deventer Ziekenhuis om Liesbeth en Wouter Buiten te feliciteren met hun zoon Thijmen Jan - roepnaam Thijmen - die de dag ervoor was geboren en door de gemeente is aangewezen tot 100.000ste Deventenaar. Van ‘aanwijzing’ was sprake omdat het volgens König ‘niet te doen is’ om vast te stellen wie nou werkelijk de 100.000ste inwoner is. „Een baby is ook leuker dan iemand die zich in Deventer vestigt”, zei hij.

Fluctuatie

In januari bleek Deventer weer onder de grens van 100.000 inwoners te zijn gedoken. Volgens gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman is dat logisch. Het aantal fluctueert steeds en er zijn volgens hem ook seizoensinvloeden, zoals het begin en het einde van studiejaren. ,,Op dit moment is het aantal inwoners 100.036.”

De verwachting is wel dat Deventer blijft groeien. In 2040, over 22 jaar, zou Deventer volgens prognoses zo’n 102.000 mensen moeten tellen. Volgens berekeningen van het gemeentelijk team Kennis & Verkenning zal vooral de ontgroening - dat is het afnemend aandeel jongeren - verder doorzetten. Hetzelfde geldt voor de vergrijzing. De komende twintig jaar zal het aantal ouderen naar verwachting met liefst de helft toenemen. Als gevolg daarvan, is in 2035 ongeveer een kwart van de Deventenaren 65 jaar of ouder. Eén en ander laat zich terugzien in een groeiend aantal huishoudens (en dus ook toenemende vraag naar woningen), naar verwachting tot 2035 met ongeveer 10 procent.

Wachten